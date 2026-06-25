Mizící duch Anchorage? Na Aljašce jsme žádné dohody neuzavřeli, řekl Rubio
25. 6. 2026 17:24 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Spojené státy a Rusko neuzavřely loni v létě na Aljašce žádné dohody ohledně Ukrajiny, uvedl americký ministr zahraničí Marco Rubio v odpovědi na dotaz novinářů ohledně ruských tvrzení, že USA neplní dohody uzavřené prezidenty Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem při loňském setkání v Anchorage.
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