V Rusku mají nový módní hit, alobalové ponožky
27. 11. 2026 10:12 Zahraniční
Na ruských sociálních sítích se šíří nový úsporný trik proti zimě. Lidé si balí nohy do hliníkové fólie, kterou vkládají mezi dvě vrstvy ponožek. Tvrdí, že jim takto nohy zůstanou v teple ještě lépe než v tradičních ruských plstěných botách – válenkách.
42:10
Říkali jim kariéristky. Dnes šéfují velkým firmám a dodávají ženám odvahu
Domácí27. 11. 2026 11:00
00:42
Zavřený Pisárecký tunel na jihozápadě Brna je připraven na otevření
Domácí27. 11. 2026 10:54
00:58
Zahraniční AI by mohla vnutit Rusům cizí hodnoty, obává se Putin
Zahraniční27. 11. 2026 10:30
00:47
Dopravu v Česku komplikuje rozbředlý sníh
Domácí27. 11. 2026 10:26
00:21
V Rusku mají nový módní hit, alobalové ponožky
Zahraniční27. 11. 2026 10:12
00:47
Původní koleje připomínají slavnou éru teplických tramvají
Domácí27. 11. 2026 10:02
00:23
Makro překvapilo akční cenou pohonných hmot.
Domácí27. 11. 2026 10:00
00:50
Zelenskyj: Putin nemůže být Trumpovým přítelem
Zahraniční27. 11. 2026 9:46
00:59
Půjčku pro Ukrajinu ve výši 45 miliard eur podpořilo 24 zemí EU. Česko je proti
Zahraniční27. 11. 2026 8:50
00:24
Ukrajina udeřila drony na ruskou elektrárnu
Zahraniční27. 11. 2026 8:50
00:57
Česko bojuje se sněhem, D1 na Vysočině stála
Domácí27. 11. 2026 7:58
00:42
Falešné příběhy útočí na city. Podvodníci zneužívají i dobročinné sbírky
Lifestyle27. 11. 2026 0:06
28:55
NA KAFI: Cizí jazyk vám přidá další vaši osobnost, míní lektor Václav Bolech
Společnost27. 11. 2026 0:06
02:48
Showbyznys ho netankuje. Je to osvěžující, říká Kuchařová o novém manželovi
Společnost27. 11. 2026 0:06
01:17
Lupič napadl prodavačku, mlátil ji do hlavy kladivem
Krimi26. 11. 2026 20:30
01:27
Vánoční kapr v ohrožení? Sucho ničí rybářskou tradici
Domácí26. 11. 2026 19:42
02:59
Poslankyně dorazila k řečništi s boxem kurýrů s jídlem na zádech
Domácí26. 11. 2026 19:40
04:06