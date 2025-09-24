Stíhačka šesté generace F-47. Boeing staví prototyp
24. 9. 2025 16:00 Zahraniční
Společnost Boeing poodhalila, jak bude vypadat stíhačka šesté generace pro americké letectvo - model F-47. Boeing F-47 je stíhací letoun vyvíjený v rámci programu Next Generation Air Dominance. Představuje náhradu stíhacího letounu páté generace Lockheed F-22A Raptor. První prototyp stíhacího letounu F-47 pro letectvo USA nyní Boeing vyrábí a první let tohoto pokročilého proudového letounu se očekává v roce 2028, uvedl náčelník štábu amerického letectva generál David Allvin.
