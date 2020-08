VIDEO: Video, které šokovalo USA. Mladík s červenou kšiltovkou kouká do očí indiána Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Možná si na ten rok a půl starý případ vzpomenete. Mladík s červenou kšiltovkou kouká do očí indiána s bubínkem a křečovitě se usmívá. To video trvalo něco přes tři minuty a přivedlo Ameriku do hysterického stavu. Vážně se kvůli němu říkalo, že Trumpovi voliči jsou nacisté. Že střední školu, odkud Sandmann pochází, by bylo potřeba vypálit do základů i se studenty. Jedna herečka dokonce slíbila kvalitní orální sex tomu, kdo mu nafackuje.

video: Reuters