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Američané hlásí, že v Íránu nově zasáhli okolo 90 cílů

Zahraniční
Oblastní velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM uvedlo, že armáda ve středu dokončila další kolo úderů na Írán. Celkem bylo podle něj zasaženo přibližně 90 íránských cílů.
video: Reuters
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