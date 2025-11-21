Americký plán by mohl být základem mírového urovnání konfliktu, říká Putin
21. 11. 2025 19:34 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Americký plán by mohl být základem mírového urovnání konfliktu na Ukrajině, uvedl ruský vládce Vladimir Putin na poradě své bezpečnostní rady, sdružující jeho nejbližší spolupracovníky. Putin podle tiskových agentur tvrdil, že Američané s návrhem, aktualizovaným po rusko-americkém summitu na Aljašce, seznámili Rusy, ale detailně s nimi nejednali, protože se proti staví Ukrajina.
