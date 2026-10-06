Vždy jsme ochotni pomoci komukoli, kdo čelí takovému problému, řekl Trump
6. 10. 2026 13:34 Zahraniční
Americký prezident Donald Trump uvedl, že Spojené státy jsou připraveny pomoci Rusku po úmrtí laboratorního pracovníka v sibiřském ústavu pro výzkum moru. Případ vedl ke karanténě desítek lidí, ruské úřady ale tvrdí, že mají situaci pod kontrolou.
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Vždy jsme ochotni pomoci komukoli, kdo čelí takovému problému, řekl Trump
Zahraniční6. 10. 2026 13:34
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Peskov: Rusko vítá Trumpovu nabídku pomoci po úmrtí pracovníka ústavu pro výzkum moru
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