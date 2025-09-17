Americký prezident Donald Trump přiletěl na státní návštěvu Británie

Americký prezident Donald Trump přiletěl na státní návštěvu Británie. Trump bude ve Spojeném království do čtvrtka. Podle stanice BBC se může těšit na velkolepé královské přijetí, jásající davy jako při červencové státní návštěvě francouzského prezidenta Emmanuela Macrona ho ale vítat nebudou. Důvodem jsou bezpečnostní rizika a také obavy z protestů.
video: Reuters
