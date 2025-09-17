Americký prezident Donald Trump přiletěl na státní návštěvu Británie
17. 9. 2025 7:50 Zahraniční
Americký prezident Donald Trump přiletěl na státní návštěvu Británie. Trump bude ve Spojeném království do čtvrtka. Podle stanice BBC se může těšit na velkolepé královské přijetí, jásající davy jako při červencové státní návštěvě francouzského prezidenta Emmanuela Macrona ho ale vítat nebudou. Důvodem jsou bezpečnostní rizika a také obavy z protestů.
00:30
Protestující propašovali do britského obchodu hrnky s Trumpem a Epsteinem
Zahraniční17. 9. 2025 10:34
01:56
Tom Clancy’s Splinter Cell: Deathwatch - trailer
Lifestyle17. 9. 2025 10:12
00:37
Protestující promítli na Windsorský hrad záběry Trumpa s Epsteinem
Zahraniční17. 9. 2025 10:10
01:31
Žádný nový proces pro bratry Menendezovy, říká prokurátor v Los Angeles
Zahraniční17. 9. 2025 8:42
01:34
Americký prezident Donald Trump přiletěl na státní návštěvu Británie
Zahraniční17. 9. 2025 7:50
02:03
Moruše se vrací do zahrad, má snad nejsladší ovoce
Lifestyle17. 9. 2025 0:06
37:09
Rakušan v Rozstřelu: Bek zklamal, ministrem školství za STAN už nebude
Rozstřel17. 9. 2025 0:06
02:44
Poklady z depozitáře: Letecký G-metr zapisoval přetížení na očazený papír
Technika17. 9. 2025 0:06
01:38
Táta mě doma imituje a opravuje mi výslovnost, říká František Prachař
Společnost17. 9. 2025 0:06
01:10
Nemám doma mikrovlnku, prozradil Zdeněk Pohlreich
Lifestyle17. 9. 2025 0:06
01:25
Putin sledoval rusko-běloruské manévry. Dorazili i vojáci z Íránu a Indie
Zahraniční16. 9. 2025 22:18
02:23
Nejsme váš bankomat. Slováci vyšli do ulic proti vyššímu zdravotnímu pojištění
Zahraniční16. 9. 2025 21:38
00:59
V Praze vyrostly tři soukromé posilovny. Ve Sportboxu si lze zacvičit sám i ve dvou
Sport16. 9. 2025 20:00
01:02
Rekord o největší porci rýže málem zmařil rozlomený hrnec
Zahraniční16. 9. 2025 19:38
00:34
Turisté v Řecku odstrčili loď s migranty zpět na moře
Zahraniční16. 9. 2025 18:08
02:02