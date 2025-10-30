Americké síly zničily drogové lodě v Pacifiku, zemřelo 14 lidí
30. 10. 2025 21:32 Zahraniční
Americký ministr obrany Pete Hegseth oznámil, že při útocích na podezřelé drogové lodě ve východním Pacifiku zahynulo 14 údajných pašeráků drog. Akce byla součástí protidrogové kampaně prezidenta Donalda Trumpa. Jeden přeživší byl zachráněn mexickými úřady, které převzaly vyšetřování incidentu.
