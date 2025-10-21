Hegseth se proletěl s elitním pilotem Top Gunu

Zahraniční
Americký ministr války Pete Hegseth se vydal do oblak na stroji FA-18 Super Hornet po boku elitního pilota Dillona Hamricka, který prošel výcvikovým programem pro stíhací piloty amerického námořnictva známého pod zkratkou Top Gun. Společný let měl ukázat sílu amerického letectva i osobní odhodlání ministra pochopit, jak vypadá moderní boj z první ruky.
video: X/@DeptofWar
