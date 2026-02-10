USA zadržely další tanker ruské stínové flotily

Zahraniční
Vojenské jednotky Spojených států přesně sledovaly a následně v Indickém oceánu nastoupily na sankcionovaný ropný tanker Aquila II po jeho úniku z oblastí Karibiku, oznámil Pentagon. Operace proběhla bez incidentů a USA obvinily loď z porušení blokády vůči přepravě sankcionované ropy související s Venezuelou.
