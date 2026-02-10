USA zadržely další tanker ruské stínové flotily
10. 2. 2026 13:48 Zahraniční
Vojenské jednotky Spojených států přesně sledovaly a následně v Indickém oceánu nastoupily na sankcionovaný ropný tanker Aquila II po jeho úniku z oblastí Karibiku, oznámil Pentagon. Operace proběhla bez incidentů a USA obvinily loď z porušení blokády vůči přepravě sankcionované ropy související s Venezuelou.
01:11
Zimní atmosféra na Sněžce
Domácí10. 2. 2026 15:30
00:43
V Budějovicích pokračuje stavba severní spojky
Domácí10. 2. 2026 15:20
01:45
Sicilské město dál požírá obří propast, lidé viní úřady
Zahraniční10. 2. 2026 15:04
00:38
Prase na dronu způsobilo v Číně blackout
Technika10. 2. 2026 15:00
01:04
Dostavba slavné Sagrady budí spory. Kvůli schodišti mají zbourat okolní domy
Zahraniční10. 2. 2026 14:36
00:52
Petr Nedvěd převzal Medaili města Liberec
Domácí10. 2. 2026 14:34
00:52
Kriminalisté zadrželi muže, který podvodně nabízel k pronájmu byty v Praze
Krimi10. 2. 2026 14:06
00:59
USA zadržely další tanker ruské stínové flotily
Zahraniční10. 2. 2026 13:48
01:39
Poslanci mají řešit návrh omezující řečnění. Pirátům vadí výjimka pro Okamuru
Domácí10. 2. 2026 13:28
03:49
Bakala má dostat od Krúpy stovky milionů, uznal pražský soud část rozsudku z USA. Není to likvidační, dodala soudkyně
Domácí10. 2. 2026 12:58
01:09
Díra vedle díry. Silnice na jihu Moravy jsou plné „kráterů“
Domácí10. 2. 2026 12:28
01:06
Záhadná úmrtí v horách na západě Bulharska vyšetřuje policie
Zahraniční10. 2. 2026 12:20
00:56
Identifikuje se jako muž, na olympiádě ale nastoupí ještě do ženské soutěže
Sport10. 2. 2026 12:18
02:46
„Budeme stát na barikádách,“ řekl Jakob ke snaze zrušit poplatky pro ČT a ČRo
Domácí10. 2. 2026 12:18
01:05
Kreml těší Macronova snaha o dialog s Ruskem. Nulové vztahy škodí, tvrdí Peskov
Zahraniční10. 2. 2026 12:16
01:11
Ujížděl policii na elektrokoloběžce. Zastavila ho srážka s autem
Krimi10. 2. 2026 11:56
00:17
Požár skladu v Rovni likvidovalo 14 jednotek hasičů
Krimi10. 2. 2026 11:48
01:04
Vláda se kvůli dívkám z Česka musí vyjádřit ke kauze Epstein, říká TOP 09
Domácí10. 2. 2026 11:42
00:30