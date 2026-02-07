Americký vlakový dopravce uvedl na trh teplákovku za šest tisíc. Lidé se ptají proč

Zahraniční | Zprávy z dráhy
Americká společnost Amtrak uvedla do prodeje nový „Trak Suit“, měkkou pohodlnou teplákovou soupravu určenou pro cestování ve vlacích. Podle firmy má oděv vyvedený v korporátních barvách ztělesňovat prémiový komfort, moderní design a nadstandardní zážitek v nových nejrychlejších vlacích Acela. Lidé na si sociálních sítích ovšem zpochybňují účel takového výrobku i jeho cenu.
video: yt / @Amtrak
