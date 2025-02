VIDEO: Americká stíhačka se zřítila do zálivu v San Diegu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Americká stíhačka se zřítila do zálivu v San Diegu

Dva piloti byli zachráněni z vod Pacifiku poté, co se ve středu ráno (12. února) zřítila americká vojenská stíhačka EA-18G Growler do zálivu v San Diegu. Dramatické video zveřejněné na sociálních sítích zachycuje stroj, který se ve vysoké rychlosti zřítil do vody. Piloti se krátce před pádem stíhačky stihli katapultovat.

video: Reuters