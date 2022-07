VIDEO: Hongkong oplakává smrt své nejstarší žijící pandy velké, An An bylo 35 let Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hongkong oplakává smrt své nejstarší žijící pandy velké, An An bylo 35 let

V Hongkongu ve čtvrtek zemřela nejstarší žijící panda velká chovaná v zajetí, bylo jí 35 let, informovala o tom agentura AFP. Samce jménem An An utratili veterináři, protože jeho zdravotní stav se v posledních týdnech výrazně zhoršil. Podle zoologické zahrady a zábavního parku Ocean Park se značně snížila nejen jeho fyzická aktivita, ale i chuť k jídlu.

video: Reuters