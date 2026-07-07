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Andrej Babiš přiletěl s manželkou do Ankary

Zahraniční
Andrej Babiš dorazil spolu s manželkou do turecké Ankary, kde se účastní summitu NATO.
video: Eva Pospíšilová
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