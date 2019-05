VIDEO: Andrej Babiš dorazil na summit EU v rumunském městě Sibiu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Andrej Babiš dorazil na summit EU v rumunském městě Sibiu

Dnešní neformální jednání prezidentů a premiérů 27 zemí Evropské unie v rumunském Sibiu má za cíl ukázat, že EU zůstává i přes britský odchod jednotná a hledí odhodlaně do budoucnosti. Účastníci setkání, které hostí rumunský prezident Klaus Iohannis, by měli schválit deklaraci, v níž šéfové unijních zemí chtějí občanům před evropskými volbami na konci měsíce srozumitelně říct, jaký by podle nich společný evropský blok měl být.

video: Evropská komise