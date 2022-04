VIDEO: Do Lvova přijela americká herečka Angelina Jolie Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Do Lvova přijela americká herečka Angelina Jolie

Americká herečka Angelina Jolie přijela do západoukrajinského Lvova. Informují o tom ukrajinská média. Ruská služba BBC prohlásila, že se hollywoodská hvězda, která je známá svým zapojením do charitativních projektů, objevila v jedné z místních kaváren. Podle stanice ale zatím není známo, co bude herečka na Ukrajině dělat.

video: Twitter / @ukrainesinger