Na jihozápadě Anglie havaroval vrtulník britského námořnictva
3. 6. 2026 15:13 Zahraniční
Na poli na jihozápadě Anglie havaroval vrtulník britského námořnictva. Úřady zatím neposkytly informace o případných obětech či zraněných, na místě zasahovaly záchranné složky a policie omezila provoz.
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