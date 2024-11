VIDEO: Australská vláda chce dětem zakázat sociální sítě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Australská vláda chce dětem zakázat sociální sítě

Vláda v Austrálii chystá zákon, který zakáže používání sociálních sítí lidem mladším 16 let. Podle agentury Reuters to oznámil tamní premiér Anthony Albanese. Podle něj sociální sítě dětem škodí. Mladí lidé je nebudou moci používat ani se souhlasem rodičů. Nový zákon, který chce vláda parlamentu předložit ještě letos, by měl začít platit dvanáct měsíců po jeho schválení zákonodárci. Ministryně pro komunikace Michelle Rowlandová řekla, že by se zákaz měl týkat všech hlavních platforem - Instagramu, Facebooku, TikToku, X či Youtubu.

video: AP