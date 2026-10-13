Apple má zbrusu nové zařízení. Chce s ním vládnout našim domácnostem
13. 10. 2026 17:00 Zahraniční
Společnost Apple vydala nové zařízení, kterému chybí jen nožičky či kolečka, aby nás mohlo kamkoli následovat. Apple HomeView má totiž ambice stát se asistentem, který bude řešit nejen řízení naší domácnosti.
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