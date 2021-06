VIDEO: Archeolog objevil chorvatskou osadu starou 6 000 let Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Archeolog objevil chorvatskou osadu starou 6 000 let

Archeolog Mate Parica zkoumal satelitní snímky chorvatského pobřeží, když spatřil něco neobvyklého. Fotografie totiž ukázala velkou mělkou plochu na mořském dně vyčnívající z východního pobřeží ostrova Korčula. Parica a kolega se rozhodli na místě ponořit a objevili to, o čem věří, že je to neolitická osada z doby kolem 4 500 let před naším letopočtem, postavená na malém kousku země, který byl úzkým pruhem spojen s hlavním ostrovem.

video: Reuters