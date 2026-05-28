Pokus o nejdelší sendvič ztroskotal. Hladoví lidé ho rozkradli

Zahraniční
Pokus o překonání světového rekordu v argentinském městě Avellaneda skončil fiaskem. Místní restaurace se rozhodla připravit nejdelší hovězí sendvič, který měl dosahovat délky přes 750 metrů. Stoly se sendvičem se táhly přes několik bloků a pokusu o rekord přihlížely zpoza bezpečnostních zábran stovky lidí. Jelikož se ale příprava pokrmu začala protahovat, hladový dav přihlížejících nevydržel do oficiálního potvrzení překonání rekordu a vrhl se na stoly. Celá akce tak skončila chaosem a rabováním.
video: X/@PregoneroL, X/@ArrepentidosLLA
