Tající Arktida otevírá nové námořní trasy

Obchodní trasa Severním ledovým oceánem se otevírá. Dánské kontejnerové plavidlo Venta Maersk jako první proplulo arktickými vodami. Už v srpnu opustilo daleký Vladivostok, nyní míří kolem pobřeží Norska k Německu a přes Baltské moře do Petrohradu. Do cíle by mělo dorazit do konce září. Suezský průplav tak dostal vážného konkurenta.

video: NASA Goddard, Reuters/CCTV+