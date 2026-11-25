Armáda USA odpálila pět tun toxických chemikálií využívaných k výrobě zbraní
25. 11. 2026 19:26 Zahraniční
Americká armáda odpálila téměř pět tun nestabilních chemických látek určených k výrobě výbušnin v muničním závodě v Iowě.
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Armáda USA odpálila pět tun toxických chemikálií využívaných k výrobě zbraní
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