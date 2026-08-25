V Arménii zatkli proruského exprezidenta
25. 8. 2026 16:38 Zahraniční
V Arménii po volbách houstne atmosféra. Policie v úterý zadržela bývalého prezidenta Roberta Kočarjana a obvinila ho korupce. Jednasedmdesátiletý odpůrce současného premiéra Nikoly Pašinjana byl vzápětí hospitalizován kvůli vysokému tlaku.
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