VIDEO: Američan odklízel sníh u domu pomocí plamenometu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Američan odklízel sníh u domu pomocí plamenometu

Timothy Browning z Ashlandu v americkém Kentucky se rozhodl, že si zpestří Štědrý den odklízením sněhu před domem. Usoudil ale, že s pomocí lopaty nebo hrabla, by to asi příliš velká zábava nebyla. A tak si oblékl župan a do ruky vzal místo lopaty plamenomet. S ním pak začal rozpouštět sníh na své příjezdové cestě. Během „úklidu“ ho natočila jeho žena a video se rychle začalo šířit na sociálních sítích.

video: Reuters