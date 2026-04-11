Posádka Artemis II se vrátila bezpečně na Zemi
11. 4. 2026 8:06 Zahraniční
Nejtěžší část celé cesty mise Artemis II čekala astronauty až na konci. Naštěstí se vše podařilo podle plánu a loď Orion přejmenovaná na Integrity i s posádkou přistála v noci z pátku na sobotu ve 2 hodiny a 7 minut SELČ jižně u pobřeží San Diega. Skončila tak mise, která zavedla posádku do takové vzdálenosti od Země, kam se do té doby žádný člověk nedostal.
Posádka Artemis II se vrátila bezpečně na Zemi
