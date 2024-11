VIDEO: Australan dostal za zneužití 70 holčiček doživotí, prozradila ho prostěradla Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Australský soud poslal na doživotí do vězení pracovníka péče o děti, který znásilnil nebo sexuálně zneužil téměř 70 holčiček. Jeho oběti byly ve věku od jednoho roku do sedmi let. Sedmačtyřicetiletý Ashley Paul Griffith se přiznal k 307 trestným činům, které spáchal v centrech péče o děti v australském státě Queensland a v zámoří mezi lety 2003 a 2022.

video: Reuters