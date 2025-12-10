V Austrálii zakázali dětem pod 16 let sociální sítě
10. 12. 2025 11:48 Zahraniční
V Austrálii začal platit zákaz přístupu dětí mladších 16 let na sociální sítě jako jsou TikTok, Instagram, Facebook, ale i videoplatforma YouTube. Nařízení blokovat dětem přístup k sociálním sítím nabylo účinnosti úderem středeční půlnoci místního času a je první svého druhu na světě.
02:58
Legrační, naprosto to nechápu, divil se Klaus, proč Turek není na seznamu ministrů
Domácí10. 12. 2025 12:12
01:33
V Austrálii zakázali dětem pod 16 let sociální sítě
Zahraniční10. 12. 2025 11:48
01:44
Ostravští policisté zachránili dívku, která hrozila sebevraždou
Krimi10. 12. 2025 11:46
02:45
Když jsem se seznámila s manželem, chodila jsem s Bobkem, říká Čunderlíková
Společnost10. 12. 2025 11:36
00:49
Prezident na návštěvě Libereckého kraje
Domácí10. 12. 2025 11:20
00:30
Katie Price záhadně hubne. Ve videích vystavuje své přednosti
Lifestyle10. 12. 2025 11:16
02:47
Velmi zmatené, řekl odvolací soud o popisu žalovaného skutku. Případ stíhané děkanky vrátil nižší instanci
Krimi10. 12. 2025 10:52
00:31
Kim Zolciaková se nebojí operací. Na Instagramu sdílí záběry z estetických úprav
Lifestyle10. 12. 2025 10:44
34:32
Znám stvořitele bitcoinu. Je to Brit, říká autor knihy Zmizení Satoshi Nakamota
Rozstřel10. 12. 2025 10:00
01:05
Řidič najel v Novodvorské na obrubník, auto se po nárazu převrátilo na střechu
Domácí10. 12. 2025 9:02
08:19
Svezli jsme se škodovkou budoucnosti. Elektrický kombík v akci
Technika10. 12. 2025 9:00
00:43
USA vyslaly dvě stíhačky nad Venezuelský záliv
Zahraniční10. 12. 2025 8:14
01:29
Volby na Ukrajině můžeme mít za dva až tři měsíce, řekl Zelenskyj
Zahraniční10. 12. 2025 8:14
00:41
Usilovat o mír bez Evropy není realistické, prohlásil papež k válce na Ukrajině
Zahraniční10. 12. 2025 7:38
01:58
Světelná zahrada Winter World láká na hradecké letiště
Domácí10. 12. 2025 7:06
02:01
Jak využít listí z ořešáku u slepic, na kompost, mulč i skladování zeleniny
Lifestyle10. 12. 2025 0:06
00:52
Řidič sjel ze silnice a kamion položil na bok
Krimi9. 12. 2025 22:32
01:27