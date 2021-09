VIDEO: Ty zatracenej blázne. Australská kachna klela jako člověk, imitovala i dveře Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Slova nadávky „Ty zatracenej blázne!“ by asi bylo to poslední, co by člověk čekal, že se ozve z kachního zobáku. Na třicet let staré nahrávce tehdy čtyřletého kačera Rippera z australské přírodní rezervace v Canbeře ale zaznívá právě to. Protože vědci za tu dobu narazili na více případů, kdy australská kachnice laločnatá dokázala imitovat zvuky vydávané lidmi i dalšími zvířaty, nyní zveřejnili na toto téma studii.

