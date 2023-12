VIDEO: Velryba si zaplavala s lidmi u australské pláže Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Velryba si zaplavala s lidmi u australské pláže

V australském Perthu si den na pláži užila i velryba. Ukazují to záběry Jeffreyho Krause, na kterých je vidět tento mořský savec, jak připlouvá do mělkých vod, kde se k němu přidali plavci. Podle místních médií velryba odplavala zpátky do hlubších vod asi po hodině.

video: Jeffrey Krause, Reuters