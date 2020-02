VIDEO: Včera chtěl Quaden zemřít, dnes byl hvězdou ragby Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Devítiletý Australan Quaden, který před několika dny natočill video, ve kterém své matce vzkazuje, že by kvůli šikaně ve škole raději zemřel, se stal celebritou. Podporu mu vyjadřují nejenom slavné osobnosti, ale také australští sportovci. Výběr australských domorodých ragbistů ho požádal, aby ho vedl do exhibičního zápasu proti novozélandským Maorům. Jak říká Quadenova matka, chlapci, který trpí takzvaný dwarfismem, se změnil nejhorší den života v ten nejlepší. Do sbírky na jeho podporu přišly už stovky tisíc dolarů.

video: NRL - National Rugby League