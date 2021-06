VIDEO: Australskou Viktorii pokryly pavoučí sítě. Mohou za to záplavy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Australskou Viktorii pokryly pavoučí sítě. Mohou za to záplavy

Nad pastvinami ve Victorii se vlní deka utkaná z pavučin. Tisíce pavouků a jejich sítí pokryly křoviny i trávu v australském státě Victoria potom, co oblast zasáhl silný déšť a záplavy. Pavouci se přesunuli do „vyšších pater" nad zem, aby unikli z přesyceného povrchu. Obří pavučiny je pak prý chrání před vlhkostí. Uvádí to místní média. Tlaková níže způsobila minulý týden v Gippslandu záplavy, při kterých zemřel nejméně jeden člověk.

video: Reuters