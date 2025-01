VIDEO: Okamžité odklizení. Auto přistálo na odtahovce Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Okamžité odklizení. Auto přistálo na odtahovce

Auto narazilo do silniční bariéry, proletělo vzduchem a přistálo přímo na korbě nákladního auta. Černý Mercedes-Benz E200 ztratil kontrolu nad vozidlem, narazil do betonové bariéry a vyletěl do vzduchu během prací na silnici v thajském Nonthaburi. Vozidlo se jako zázrakem otočilo dozadu a poté přistálo přímo na zadní části dvou nákladních automobilů s plošinou, čímž zachránilo životy osob uvnitř.

video: Reuters