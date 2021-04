VIDEO: Do bariér před sídlem amerického Kongresu najelo auto Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Do bezpečnostních barikád před sídlem amerického Kongresu najelo v pátek odpoledne auto a zranilo dva policisty, informovaly zahraniční agentury. Řidiče vozu policisté postřelili a v kritickém stavu byl převezen do nemocnice, uvedla agentura AP. Do nemocnice museli i oba policisté.

video: Reuters