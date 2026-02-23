Autobus v Nepálu se řítil svahem do 300metrové hloubky. Lidi uvnitř rozdrtil

Zahraniční
Při nehodě autobusu s turisty zahynulo v pondělí ve středním Nepálu 19 lidí a dalších 25 utrpělo zranění. Mezi mrtvými jsou Brit a Číňan, mezi zraněnými Japonec, Novozélanďan a Číňan.
video: Reuters
