Autoportrét Fridy Kahlo se stal nejdražším ženským výtvarným dílem v historii

Zahraniční
Autoportrét mexické malířky Fridy Kahlo se stal nejdražším v aukci prodaným výtvarným dílem, jehož autorkou je žena. V newyorské aukční síni Sotheby’s jej ve čtvrtek večer tamního času vydražili za 54,66 milionu dolarů (1,15 miliardy korun).
video: Reuters
