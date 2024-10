VIDEO: S komunisty ano, nebo ne? Babiš zatím nemá jasno, vyloučil spolupráci s ODS Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš odmítl komentovat, s kým by v případě vítězství ve volbách do Poslanecké sněmovny jeho hnutí vládlo. „Je pro nás důležité mít co největší podporu od voličů,“ zopakoval několikrát na CNN Prima News v Partii Terezie Tománkové. Koalici s ODS ale rázně odmítl.

video: CNN Prima News