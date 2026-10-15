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Bali je na suchu. Na benzín se stojí nekonečné fronty

Zahraniční
Dlouhé kolony se tento týden vinou před čerpacími stanicemi na indonéském ostrově Bali poté, co dodávky paliva byly narušeny kombinací technických problémů, špatného počasí a rostoucí poptávky.
video: Reuters, X/@sirajnoorani,
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