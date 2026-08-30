Bar Refaeli: Kráska, které podlehl i DiCaprio
30. 8. 2026 0:06 Zahraniční
Jednačtyřicetiletá Bar Refaeli se proslavila nejen svým vztahem s krasavcem hercem Leonardem DiCapriem, ale také svým půvabem a v neposlední řadě i krácením daní.
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