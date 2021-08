VIDEO: Barack Obama slaví 60. narozeniny Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Barack Obama slaví 60. narozeniny

Bývalý prezident USA Barack Obama slaví ve středu šedesátiny. Americký právník a demokratický politik se zapsal do dějin jako první afroamerický prezident USA či jako nositel Nobelovy ceny za mír. Do Bílého domu poprvé usedl 20. ledna 2009. Ve funkci setrval do roku 2017.

