Barcelona oslavila sté výročí metra závodem v jeho útrobách
5. 11. 2025 18:00 Zahraniční
Za úsvitu 4. listopadu se 275 vyvolených běžců vydalo na start netradičního běhu pořádaného při příležitosti 100. výročí otevření podzemní dráhy v Barceloně. Odstartovali na pět kilometrů dlouhou trasu, která začínala a končila ve stanici Universitat. Závod neměl vítěze, výtěžek ze startovného putoval na dobročinné účely.
01:06
Barcelona oslavila sté výročí metra závodem v jeho útrobách
Zahraniční5. 11. 2025 18:00
04:02
To nejzajímavější z emotivního projevu Hayata Okamury
Domácí5. 11. 2025 17:28
00:51
Ruský parlament a ministři varují před obnovou jaderných testů USA
Zahraniční5. 11. 2025 17:16
00:20
Trénink na blackout nebo test trpělivosti. Ve Žďáře nefunguje veřejné osvětlení
Domácí5. 11. 2025 16:02
00:31
Prostějov zprovoznil nový dopravní terminál v ulici Újezd
Domácí5. 11. 2025 16:00
00:46
Bývalé ghetto zmizí, z ruiny v centru Plzně vznikne dům s moderními byty
Domácí5. 11. 2025 15:50
00:59
Češka Natálie Puškinová vyhrála Miss Earth 2025
Společnost5. 11. 2025 15:50
00:41
Basketbalové El Nordico kadetek
Sport5. 11. 2025 15:24
05:29
Je to možná jeden z největších internetových podvodníků u nás, říká o Hrebičíkovi youtuber
04:09
Jedna vulgarita za druhou. Jak Hrebičík komunikoval s policisty
04:00
Nevěděl jsem, že si to k policistům nemůžu dovolit, dejte mi šanci, žádal u soudu Hrebičík
32:20
Potřebuje prezident Turkův skalp? Staří bílí muži glosují skládání vlády
Domácí5. 11. 2025 15:00
00:45
Ikona machismu Liver King užívá i steroidy. Pro fanoušky je zklamáním
Lifestyle5. 11. 2025 14:58
00:27
Za vyhrožování střelbou dostal školák podmínku
Krimi5. 11. 2025 14:36
00:33
Na Žďársko se vrací původní odrůdy stromů
Domácí5. 11. 2025 14:06
00:57
Okamura slibuje, že bude nestranným předsedou. Podávám ruku každému, řekl
Domácí5. 11. 2025 13:52
00:32