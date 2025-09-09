Bayrou podal demisi, Francii čekají bouře

Den poté, co vláda francouzského premiéra Françoise Bayroua nezískala důvěru parlamentu, předal dnes odpoledne ministerský předseda v Elysejském paláci prezidentu Emmanuelu Macronovi svou demisi, píše deník Le Parisien. Macron již dříve prohlásil, že Bayrouova nástupce jmenuje v nejbližších dnech. Země se připravuje na středeční protesty s názvem „Block Everything“ (Zablokujte všechno), výzvy k nim se rychle rozšířily na sociálních sítích a demonstrace by mohly připomínat rozsáhlé protesty žlutých vest proti Macronovi, které otřásly zemí v roce 2018. Protestující nemají žádné centralizované vedení, což znamená, že je těžké odhadnout, jak masivní tyto demonstrace mohou být.Sdílet video na FB