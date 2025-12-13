Bělorusko propustilo přes sto politických vězňů

Zahraniční
Běloruský nositel Nobelovy ceny za mír Ales Bjaljacki a opoziční politička Maryja Kalesnikavová jsou na svobodě. Uvedl to opoziční server Naša Niva poté, co administrativa autoritářského vůdce země Alexandra Lukašenka oznámila omilostnění 123 vězňů. USA uvedly, že ruší sankce na běloruskou potaš, tedy uhličitan draselný.
video: AP
