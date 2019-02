VIDEO: V Benátkách začal slavný karneval. Kanály byly plné gondol Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V Benátkách začal slavný karneval. Kanály byly plné gondol

Hlavní část programu odstartuje příští víkend na náměstí svatého Marka, kde se v neděli uskuteční tradiční Let anděla. Při něm se z 99 metrů vysoké zvonice Campanila snáší dolů dívka v kostýmu. Letos se čeká Dvojitý let anděla, respektive let dvou andělů. Festivalové veselí plné rejů masek a improvizovaných divadelních představení potrvá v romanickém městě na laguně do 5. března.

video: Reuters