Převzali jsme moc v Beninu, tvrdí skupina vojáků. Armáda však hlásí překazení puče

Zahraniční
Skupina vojáků v neděli ráno oznámila v beninské státní televizi, že rozpustila vládu, odvolala prezidenta Patriceho Talona a převzala moc. Beninská armáda nicméně obratem uvedla, že pokus o puč zmařila a převzala zpět kontrolu na situací. Prezident Talon je v bezpečí, uvedla agentura AFP s odvoláním na jeho okolí.
video: X/@cecild84
7. 12. 2025 11:46
