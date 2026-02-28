Tyran už nejspíš neexistuje, vzkázal Netanjahu
28. 2. 2026 22:10 Zahraniční
Íránský vůdce Alí Chameneí byl zabit při izraelsko-amerických úderech, řekl nejmenovaný izraelský činitel agentuře Reuters a izraelským médiím. Podle něj bylo nalezeno tělo. Kancelář íránského nejvyššího vůdce v reakci obvinila nepřátele země z vedení „psychologické války“. Už krátce předtím také izraelský premiér Benjamin Netanjahu bez podrobností uvedl, že stále více signálů naznačuje, že Chameneí je mrtvý.
01:42
01:40
Hokejoví Piráti oslavili záchranu
Sport28. 2. 2026 21:40
00:50
Je to mimořádně rozsáhlý a nebezpečný útok, tvrdí izraelská armáda
Zahraniční28. 2. 2026 20:18
01:16
Jarní počasí vylákalo motorkáře, několik jich havarovalo
Krimi28. 2. 2026 19:52
01:13
Zabili jsme stovky amerických vojáků, tvrdí Írán
Zahraniční28. 2. 2026 18:26
00:59
Destrukce v Teheránu, záběry ukazují zkázu
Zahraniční28. 2. 2026 17:10
02:27
Matka dítě nechtěla. Její náruč nahradily v porodnici dobrovolné chůvy
Domácí28. 2. 2026 16:34
00:29
Rakety zabíjely v íránské škole i v Sýrii. Terčem byl i šéf revolučních gard
Zahraniční28. 2. 2026 16:28
01:09
Zelenskyj je pro úder na režim, ne lid
Zahraniční28. 2. 2026 16:16
01:21
Krasobruslení jsem si vybrala asi kvůli kámoškám, říká Natálie Taschlerová
Společnost28. 2. 2026 14:24
00:39
Írán se mstí, zaútočil na Katar a Bahrajn
Zahraniční28. 2. 2026 12:22
00:53
Manévry kolem narkomana. Pytlík s krystaly vyvolal velký zásah záchranářů
Krimi28. 2. 2026 11:56
00:42
Suzuki je specialista na čtyřkolky, takto funguje jeho systém pohonu
Technika28. 2. 2026 10:56
00:42
Honička po polích: padaly pily i špalky
Krimi28. 2. 2026 10:32
00:31
Sirény a výbuchy nad Izraelem, Írán opětuje útok
Zahraniční28. 2. 2026 10:22
04:01
Bridgerton Rozhovor
Společnost28. 2. 2026 10:10
01:40
Bomby budou padat všude. Zničíme íránské rakety a námořnictvo, uvedl Trump
Zahraniční28. 2. 2026 10:06
32:01
Cizinci mzdy nepodsekávají, firmy je berou z nouze, odmítl Havlíček slova Okamury
Rozstřel28. 2. 2026 10:00
01:24