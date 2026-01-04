Záchranáři v Berlíně vytvořili evakuační centrum pro lidi bez elektřiny
4. 1. 2026 17:42 Zahraniční
Rozsáhlý výpadek elektřiny v jihozápadní části Berlína mají podle tamních úřadů na svědomí levicoví extremisté. Jak uvedl starosta metropole Kai Wegner, po požáru kabelů ze sobotního rána zůstávají bez proudu stále desetitisíce domácností. Podle úřadů se pracuje na obnově dodávek i vyšetření útoku.
01:28
