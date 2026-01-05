V Berlíně zůstávají bez elektřiny tisíce domácností, opravy komplikují mrazy

Na jihozápadě Berlína zůstává po sobotním útoku na přenosovou soustavu bez elektřiny 30 500 domácností a 1 700 podniků. Na „ekonomiku založenou na fosilních palivech“ měli zaútočit levicoví extremisté. Pravost tohoto prohlášení policie stále zkoumá.
video: Reuters
