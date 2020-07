VIDEO: V Berlíně najel řidič autem do lidí, sedm jich zranil Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V Berlíně najel řidič autem do lidí, sedm jich zranil

V neděli ráno v Berlíně ze zatím neznámých důvodů vjelo auto do skupiny lidí. Při havárii bylo zraněno sedm osob, tři z nich těžce. „Zatím nemáme žádné indicie, že by šlo o útok,“ uvedla policejní mluvčí. Řidič vozidla byl zatčen. Nejsou zprávy, že by nehoda postihla české občany.

video: Reuters